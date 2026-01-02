الجمعة 2026-01-02 07:52 م

زلزال بقوة 6.5 يضرب العاصمة المكسيكية

خطوط النشاط الزلزالي.
الجمعة، 02-01-2026 06:36 م
الوكيل الإخباري-   ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات العاصمة المكسيكية الجمعة، بحسب ما أفادت الهيئة الوطنية لرصد الزلازل، بعد هزة شعر بها سكان مكسيكو.اضافة اعلان


وأُجبرت الرئيسة كلاوديا شينباوم على تعليق مؤتمرها الصحفي اليومي عندما وقعت الهزة.
 
 


خطوط النشاط الزلزالي.

