زلزال بقوة 6.5 يضرب العاصمة المكسيكية

06:36 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/759480 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات العاصمة المكسيكية الجمعة، بحسب ما أفادت الهيئة الوطنية لرصد الزلازل، بعد هزة شعر بها سكان مكسيكو. اضافة اعلان





وأُجبرت الرئيسة كلاوديا شينباوم على تعليق مؤتمرها الصحفي اليومي عندما وقعت الهزة.

تم نسخ الرابط





