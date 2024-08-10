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زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب ساحل هوكايدو في اليابان

تعبيرية
تعبيرية




 

السبت، 10-08-2024 12:08 م

الوكيل الإخباري-   ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة اليوم بالقرب من ساحل هوكايدو شمالي اليابان.


وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في تقرير لها بأن الزلزال وقع اليوم جنوب بحر أوخوتسك، لكن دون ورود تحذير من حدوث تسونامي.


وحذر خبراء يابانيون من احتمال وقوع زلزال قوي بعد الزلزال الذي ضرب جنوب اليابان مساء  الخميس بقوة 7.1 درجة، وأدى إلى إصابة 8 أشخاص.

 

عكاظ

gnews

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