زلزال بقوة 6.9 يضرب اليابان والسلطات تقيم الأضرار

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن مركز الزلزال وقع قبالة ساحل محافظة إيواتي شمال جزيرة هونشو، وعلى عمق 50 كيلومترا.
وأكدت الحكومة اليابانية أنه لم ترد، حتى الآن، تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة، فيما تواصل السلطات تقييم الوضع ومتابعة أي تداعيات محتملة.
وأفادت وسائل إعلام يابانية بأن الحركة استمرت بشكل طبيعي في المناطق المتأثرة، بينما اقتصرت الأضرار الأولية على حوادث بسيطة، من بينها سقوط بعض الأغراض داخل المنازل.
وتعد اليابان من أكثر دول العالم نشاطا زلزاليا، نظرا لوقوعها على ملتقى أربع صفائح تكتونية رئيسية ضمن منطقة "حلقة النار" في المحيط الهادئ.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: أنا على وشك تحقيق السلام في الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ 3000 عام
-
الحرس الثوري: غير مقبول الإعلان عن مسار في مضيق هرمز دون تنسيق مع إيران
-
زلزالان عنيفان يهزان فنزويلا خلال دقيقة واحدة ويخلّفان انهيارات في كراكاس
-
زلزال عنيف يهز فنزويلا .. والعاصمة كراكاس في حالة ذعر
-
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل متعاقد في حادث عملياتي داخل غزة
-
البيت الأبيض يطلب 87.6 مليار دولار لتمويل عمليات عسكرية وتعزيز الجاهزية
-
ترامب: إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية
-
روبيو: الولايات المتحدة لن تفعل شيئا يقوض أمن الحلفاء في الخليج