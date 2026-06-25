الخميس 2026-06-25 04:56 ص

زلزال بقوة 6.9 يضرب اليابان والسلطات تقيم الأضرار

زلزال بقوة 6.9 يضرب اليابان والسلطات تقيم الأضرار
زلزال بقوة 6.9 يضرب اليابان والسلطات تقيم الأضرار
 
الخميس، 25-06-2026 04:00 ص
الوكيل الإخباري-   ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات، الخميس، قبالة سواحل شمال اليابان، دون أن تصدر السلطات تحذيرات من خطر حدوث موجات تسونامي.اضافة اعلان


وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن مركز الزلزال وقع قبالة ساحل محافظة إيواتي شمال جزيرة هونشو، وعلى عمق 50 كيلومترا.

وأكدت الحكومة اليابانية أنه لم ترد، حتى الآن، تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة، فيما تواصل السلطات تقييم الوضع ومتابعة أي تداعيات محتملة.

 وأفادت وسائل إعلام يابانية بأن الحركة استمرت بشكل طبيعي في المناطق المتأثرة، بينما اقتصرت الأضرار الأولية على حوادث بسيطة، من بينها سقوط بعض الأغراض داخل المنازل.

وتعد اليابان من أكثر دول العالم نشاطا زلزاليا، نظرا لوقوعها على ملتقى أربع صفائح تكتونية رئيسية ضمن منطقة "حلقة النار" في المحيط الهادئ.
 
 


gnews

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