زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب قبالة ساحل ماليزيا

ووقع الزلزال في الساعة (16:57 بتوقيت غرينتش) على عمق كبير جدا بلغ 633 كيلومترا تحت سطح الأرض. وأكدت شبكة "RaspberryShake" لرصد الزلازل قوة الزلزال ذاتها.
وبحسب البيانات الزلزالية الأولية، لا يُتوقع أن يتسبب الزلزال في أضرار كبيرة نظرا لعمقه الكبير، لكن من المرجح أن يكون سكان المناطق القريبة من مركز الزلزال قد شعروا به على شكل اهتزاز خفيف.
وشملت المناطق التي يُحتمل أن يكون السكان قد شعروا بالهزة: كوتا بيلود (على بعد 63 كم)، وكودات (63 كم)، وبانداو (69 كم)، وكوتا كينابالو (104 كم)، وبوتاتان (109 كم)، ودونغونغون (111 كم)، وبيتاغاس (111 كم).
وتواصل السلطات الماليزية رصد الوضع، فيما يدعو موقع "VolcanoDiscovery" المتخصص سكان المناطق المتأثرة إلى مشاركة تجاربهم مع الهزة الأرضية للمساعدة في توفير تحديثات مباشرة.
