الخميس 2026-06-25 03:10 ص

زلزال عنيف يهز فنزويلا .. والعاصمة كراكاس في حالة ذعر

زلزال عنيف يهز فنزويلا .. والعاصمة كراكاس في حالة ذعر
زلزال عنيف يهز فنزويلا .. والعاصمة كراكاس في حالة ذعر
 
الخميس، 25-06-2026 02:32 ص
الوكيل الإخباري-  ضرب زلزال بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر، الأربعاء، فنزويلا، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.اضافة اعلان


وأثار الزلزال حالة من الذعر بين السكان في العاصمة كراكاس، فيما شعر بالهزة أيضا سكان مناطق في كولومبيا المجاورة، بحسب مراسلين لوكالة فرانس برس.

 وأفادت التقارير بأن الزلزال أعقبته عدة هزات ارتدادية، بينما لم ترد على الفور معلومات رسمية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وتواصل السلطات تقييم آثار الزلزال، في وقت تتابع فيه الجهات المختصة تطورات الوضع في المناطق المتأثرة.زلزال يهز فنزويلا وتشعر به كولومبيا
 
 


gnews

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