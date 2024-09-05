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زلزال قوي يضرب "حزام النار "

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 05-09-2024 09:00 ص

الوكيل الإخباري-    ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة، اليوم الخميس، قبالة الساحل الشمالي لبابوا- غينيا الجديدة، بحسب وكالات أنباء عالمية، نقلاً عن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

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وقالت الهيئة، إنّ مركز الزلزال يقع في المحيط الهادئ، على بعد نحو 300 كيلومتر شرقي بلدة فانيمو.


وتقع بابوا - غينيا الجديدة فوق "حزام النار في المحيط الهادئ"، حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدّي احتكاكها، ببعضها البعض الى نشاط زلزالي وبركاني كثيف.

 
gnews

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