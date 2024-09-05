زلزال قوي يضرب "حزام النار "

وقالت الهيئة، إنّ مركز الزلزال يقع في المحيط الهادئ، على بعد نحو 300 كيلومتر شرقي بلدة فانيمو.
وتقع بابوا - غينيا الجديدة فوق "حزام النار في المحيط الهادئ"، حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدّي احتكاكها، ببعضها البعض الى نشاط زلزالي وبركاني كثيف.
-
أخبار متعلقة
-
غارة إسرائيلية تستهدف محيط بلدة كفرا
-
الأمطار تُغرق 4 أطفال من أسرة واحدة في مكة
-
كوريا الشمالية تعدم 30 مسؤولاً لفشلهم بمنع الفيضانات والانهيارات
-
المغرب.. مصرع 3 من أسرة واحدة جراء السيول الجارفة
-
أمريكا ترصد موقعاً محتملاً لإطلاق صاروخ نووي روسي خارق
-
واشنطن منزعجة من اعتداء على مشاة البحرية في تركيا
-
بعد 10 سنوات من القطيعة.. السيسي في تركيا
-
فصائل ليبيا تتفق على تعيين محافظ للبنك المركزي