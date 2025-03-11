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زلزال يضرب داغستان

ر
تعبيرية
 
الثلاثاء، 11-03-2025 01:12 م

الوكيل الإخباري- أفاد موقع مركز الزلازل الأوروبي (EMSC)، بأن هزات أرضية بقوة 4.2 درجة ضربت جمهورية داغستان بالقرب من قرية تسوريب، على بعد 119 كيلومترا من محج قلعة.

وجاء في بيان المركز: "قوة الزلزال: 4.2 درجة. المنطقة: منطقة القوقاز، روسيا. على مسافة 119 كيلومترا شمال غرب محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان وعلى مسافة 20 كيلومترا جنوب غرب تسوريب في الجمهورية المذكورة".

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الهزات وقعت الثلاثاء في الساعة 09:30 بتوقيت موسكو على عمق 10 كيلومترات.

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ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة الزلزال.


ويشار إلى منطقة الشرق الأقصى الروسية تشهد بين الحين والآخر، وقوع هزات أرضية مختلفة القوة، وخاصة في شبه جزيرة كامتشاتكا.

 

RT

 
 
gnews

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