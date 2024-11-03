زلزال يضرب شرق طهران وسط تحذيرات للسكان

وقع الزلزال على عمق 11 كم من سطح الأرض في الساعة 5:15 فجر اليوم (بتوقيت إيران).
وقال حاكم مدينة كرمسار، رضا خاني في تصريح صحفي إن الزلزال أدى إلى قطع التيار الكهربائي والإنترنت فور وقوعه إلا أن التيار الكهربائي عاد لاحقا إلى معظم أجزاء المدينة.
وأشار إلى أن صوت الزلزال كان رهيبا وعلى السكان "مراعاة احتياطات السلامة مع الحفاظ على هدوئهم".
وأضاف خاني أن رجال الإغاثة على أهبة الاستعداد ويتم التحقيق في حجم الأضرار التي خلفها الزلزال من خلال إرسال فرق التقييم إلى مناطق مختلفة من المدينة.
وتتعرض إيران من وقت لآخر لزلازل مختلفة الشدة نظرا لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسية كان أكثرها دموية زلزال بقوة 7.7 درجة وقع شمال غربي البلاد عام 1990 أسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 ألف آخرين.
-
أخبار متعلقة
-
رسالة من السنوار وصلت متأخرة لعائلته عن مرافقه الشخصي
-
مصرع 3 أشخاص بتحطم مروحية أمريكية - فيديو
-
بعد أن وصلت للشرق الأوسط ..ماذا تعرف عن قاذفة "بي-52" الفتاكة ؟
-
اختطاف عماد أمهز .. ماذا عثرت الأجهزة الأمنية داخل منزله؟
-
ثلاثة ملفات تقض مضاجع الاتحاد الأوروبي حال فوز ترامب
-
الجيش الأميركي: قاذفات من طراز بي 52 تصل إلى المنطقة
-
بايدن يعلن جنوب شرقي نيو مكسيكو منطقة كارثة كبرى
-
غارات إسرائيلية على بلدات بجنوب لبنان