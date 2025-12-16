الثلاثاء 2025-12-16 06:14 ص

زيلنسكي: أوكرانيا ستطلب من واشنطن أسلحة بعيدة المدى إذا رفضت روسيا جهود السلام

الثلاثاء، 16-12-2025 05:22 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، الاثنين، إن أوكرانيا ستطلب من الولايات المتحدة فرض المزيد من العقوبات على روسيا وتزويدها بمزيد من الأسلحة، بما فيها أسلحة بعيدة المدى، إذا رفضت موسكو الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.اضافة اعلان


وأضاف زيلنسكي للصحفيين على تطبيق واتسآب أن كييف تؤيد فكرة وقف إطلاق النار، لا سيما فيما يتعلق بالهجمات على الطاقة، خلال فترة عيد الميلاد.
 
 


