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زيلينسكي: استبدالي لن يكون بهذه السهولة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الإثنين، 03-03-2025 09:33 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الأحد، أن استبداله لن يكون "سهلا"، في وقت ترغب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب برحيله بسبب رفضه الرضوخ لمطالب موسكو.اضافة اعلان


وقال زيلينسكي الذي لم يخلع ملابسه العسكرية منذ بدء الحرب في فبراير 2022، للصحافة في لندن "نظرا إلى ما يحدث، ونظرا إلى الدعم، فإن استبدالي ببساطة لن يكون بهذه السهولة".

والأسبوع الماضي، اتهم ترامب نظيره الأوكراني بأنه "ديكتاتور"، نظرا إلى عدم إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في أوكرانيا وأرجئت بسبب الحرب.

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