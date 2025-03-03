زيلينسكي: استبدالي لن يكون بهذه السهولة

وقال زيلينسكي الذي لم يخلع ملابسه العسكرية منذ بدء الحرب في فبراير 2022، للصحافة في لندن "نظرا إلى ما يحدث، ونظرا إلى الدعم، فإن استبدالي ببساطة لن يكون بهذه السهولة".
والأسبوع الماضي، اتهم ترامب نظيره الأوكراني بأنه "ديكتاتور"، نظرا إلى عدم إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في أوكرانيا وأرجئت بسبب الحرب.
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