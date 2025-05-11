الأحد 2025-05-11 09:44 م
 

زيلينسكي: سألتقي بوتين في تركيا الخميس المقبل وأتوقع وقفا لإطلاق النار غدا

زيلينسكي
زيلينسكي
 
الأحد، 11-05-2025 09:00 م

الوكيل الإخباري-   أعلن فلاديمير زيلينسكي أنه يتوقع وقفا كاملا ودائما لإطلاق النار اعتبارا من يوم غد الاثنين، مؤكدا أنه سينتظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تركيا يوم الخميس.

اضافة اعلان

 

وقال: "نتوقع وقف إطلاق نار شامل ودائم ابتداء من الغد، ليوفر الأساس اللازم للدبلوماسية. لا جدوى من تأجيل عمليات القتل. وسأنتظر بوتين يوم الخميس في تركيا. شخصيا، آمل ألا يبحث الروس هذه المرة عن أعذار تمنعهم من ذلك".

الجدير ذكره أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طرح مرارا مبادرات لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكنها تعرضت للتخريب بشكل دائم من قبل الجانب الأوكراني.

 
gnews

أحدث الأخبار

تتصاعد أعمدة الدخان في الأفق بعد غارة جوية إسرائيلية على العاصمة اليمنية صنعاء

عربي ودولي جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر تحذيرات بضرورة إخلاء 3 موانئ يمنية

تعبيرية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي: سألتقي بوتين في تركيا الخميس المقبل وأتوقع وقفا لإطلاق النار غدا

علما الولايات المتحدة والصين

عربي ودولي رويترز: الولايات المتحدة والصين تتوصلان إلى اتفاق بشأن تقليص العجز التجاري بين البلدين

ترامب

عربي ودولي ترامب: على أوكرانيا الموافقة فورا على دعوة بوتين للقاء يوم الخميس في تركيا للتفاوض

تصاعد الدخان من غزة بعد انفجار

فلسطين محادثات فلسطينية أميركية بشأن وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

تعبيرية

أخبار محلية السيطرة على حريقين للأشجار والأعشاب في إربد



 
 





الأكثر مشاهدة