زيلينسكي: سألتقي بوتين في تركيا الخميس المقبل وأتوقع وقفا لإطلاق النار غدا

الجدير ذكره أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طرح مرارا مبادرات لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكنها تعرضت للتخريب بشكل دائم من قبل الجانب الأوكراني.
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