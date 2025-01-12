زيلينسكي مستعد لتسليم بيونغ يانغ أسيري حرب.. لكن بمقابل

وأوضح زيلينسكي عبر منصة "إكس" أن "أوكرانيا مستعدة لتسليم الجنديين إلى كيم جونغ أون إذا تمكن من تنظيم تبادلهما مع محاربينا الأسرى في روسيا".
وأضاف أنه "من المؤكد" أن كييف ستأسر "المزيد" من الجنود الكوريين الشماليين.
وتابع زيلينسكي: "بالنسبة للجنود الكوريين الشماليين الذين لا يرغبون في العودة (إلى بلدهم)، قد تكون هناك خيارات أخرى متاحة".
وقال إن الجنود الكوريين الشماليين الذين يريدون "تحقيق السلام من خلال نشر الحقيقة حول هذه الحرب في كوريا سيمنحون هذه الفرصة".
إلى ذلك، نشر الرئيس الأوكراني مقطع فيديو لاستجواب الأسيرين المفترضين من كوريا الشمالية، أحدهما مستلقٍ على سرير بطابقين والآخر جالس في سرير مع ضمادة حول فكه.
في الفيديو، يتحدث أحدهما إلى مسؤول أوكراني من خلال مترجم، ويقول في تعليقات مترجمة إنه لم يكن يعلم أنه سيقاتل ضد أوكرانيا وأن قادته "أخبروه أنه مجرد تدريب".
وقال أحدهما إنه يريد العودة إلى كوريا الشمالية، بينما أعلن الآخر أنه سيفعل ما يُقال له، ولكن إذا أتيحت له الفرصة، فإنه يريد العيش في أوكرانيا.
يأتي عرض زيلينسكي غداة إعلان أوكرانيا أنها أسرت جنديين من كوريا الشمالية أصيبا أثناء قتالهما ضد قوات كييف في منطقة كورسك الروسية. ولم تقدم أي دليل على جنسيتهما.
ودعم جهاز الاستخبارات الوطني في كوريا الجنوبية، الأحد، رواية أوكرانيا، قائلاً لوكالة فرانس برس إنه "تأكد" أن الجيش الأوكراني أسر جنديين كوريين شماليين في التاسع من كانون الثاني/يناير في منطقة كورسك.
فيما لم تعترف موسكو ولا بيونغ يانغ بمشاركة قوات كورية شمالية في القتال ضد أوكرانيا.
وعزز البلدان تعاونهما العسكري منذ أن بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا مطلع عام 2022.
واعتبر فولوديمير زيلينسكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يستطيع إدارة (القتال) دون الدعم العسكري من بيونغ يانغ".
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