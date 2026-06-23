الثلاثاء 2026-06-23 06:05 م

زيلينسكي يتغيّب عن مؤتمر في بولندا إثر خلاف دبلوماسي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي
 
الثلاثاء، 23-06-2026 05:36 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت أوكرانيا، الثلاثاء، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي لن يشارك في مؤتمر مخصص لإعادة إعمار بلاده يُعقد في بولندا هذا الأسبوع، مع تصاعد الخلاف بين البلدين على خلفية ذكرى الحرب العالمية الثانية.

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ومن المقرر أن يشارك رجال أعمال ومسؤولون في الحدث السنوي الذي ينطلق الخميس في غدانسك لبحث إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، لكن تخيّم عليه خلافات تدور منذ أسابيع بشأن ذكرى تاريخية.

 
 


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