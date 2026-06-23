زيلينسكي يتغيّب عن مؤتمر في بولندا إثر خلاف دبلوماسي

الوكيل الإخباري- أعلنت أوكرانيا، الثلاثاء، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي لن يشارك في مؤتمر مخصص لإعادة إعمار بلاده يُعقد في بولندا هذا الأسبوع، مع تصاعد الخلاف بين البلدين على خلفية ذكرى الحرب العالمية الثانية.

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