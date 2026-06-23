زيلينسكي يتغيّب عن مؤتمر في بولندا إثر خلاف دبلوماسي

ومن المقرر أن يشارك رجال أعمال ومسؤولون في الحدث السنوي الذي ينطلق الخميس في غدانسك لبحث إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، لكن تخيّم عليه خلافات تدور منذ أسابيع بشأن ذكرى تاريخية.
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