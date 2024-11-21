 
الخميس 2024-11-21 10:35 ص
 

زيلينسكي يحدد "شرطا وحيدا" لاستعادة شبه جزيرة القرم

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الخميس، 21-11-2024 10:15 ص
الوكيل الإخباري-  أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه لا يمكن استعادة شبه جزيرة القرم التي استولت عليها روسيا في عام 2014 إلا من خلال الدبلوماسية.اضافة اعلان


وقال زيلينسكي في مقابلة مصورة على متن قطار في أوكرانيا وأذيعت، الأربعاء، إن بلاده لا تستطيع تحمل خسارة عدد الأرواح اللازم لاستعادة شبه جزيرة القرم بالوسائل العسكرية.

ورفض مرة أخرى أي حديث عن التنازل عن أي أرض تحتلها بالفعل قوات موسكو، قائلا إن أوكرانيا "لا يمكنها قانونا الاعتراف بأي أرض محتلة في أوكرانيا على أنها روسية".

وقال زيلينسكي: "لقد ذكرت بالفعل أننا مستعدون لإعادة شبه جزيرة القرم دبلوماسيا".

وأضاف: "لا يمكننا أن نضحي بعشرات الآلاف من شعبنا من أجل عودة شبه جزيرة القرم، ولا يزال من غير الممكن أن نستعيدها بالسلاح الذي بحوزتنا، فنحن ندرك أن شبه جزيرة القرم يمكن إعادتها دبلوماسيا".

سكاي نيوز
 
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