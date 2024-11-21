زيلينسكي يحدد "شرطا وحيدا" لاستعادة شبه جزيرة القرم

وقال زيلينسكي في مقابلة مصورة على متن قطار في أوكرانيا وأذيعت، الأربعاء، إن بلاده لا تستطيع تحمل خسارة عدد الأرواح اللازم لاستعادة شبه جزيرة القرم بالوسائل العسكرية.
ورفض مرة أخرى أي حديث عن التنازل عن أي أرض تحتلها بالفعل قوات موسكو، قائلا إن أوكرانيا "لا يمكنها قانونا الاعتراف بأي أرض محتلة في أوكرانيا على أنها روسية".
وقال زيلينسكي: "لقد ذكرت بالفعل أننا مستعدون لإعادة شبه جزيرة القرم دبلوماسيا".
وأضاف: "لا يمكننا أن نضحي بعشرات الآلاف من شعبنا من أجل عودة شبه جزيرة القرم، ولا يزال من غير الممكن أن نستعيدها بالسلاح الذي بحوزتنا، فنحن ندرك أن شبه جزيرة القرم يمكن إعادتها دبلوماسيا".
سكاي نيوز
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