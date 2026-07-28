الثلاثاء 2026-07-28 08:34 م

زيلينسكي يشيد بـ"لقاء جيد" مع ترامب في البيت الأبيض

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
 
الثلاثاء، 28-07-2026 07:35 م
الوكيل الإخباري-   أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء، باللقاء الذي عقده مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، مشيرا الى أنهما بحثا في تراخيص انتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي لمواجهة الهجمات الروسية.اضافة اعلان


وكتب زيلينسكي على منصات التواصل الاجتماعي "لقاء جيد مع الرئيس ترامب"، مضيفا "الرئيس وأنا بحثنا في تراخيص انتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية وأفكار أخرى قد تساعد" في مواجهة (الحرب) وتابع "تحدثنا أيضا عن الدبلوماسية، ومن المهم إعادة تنشيط المسار الدبلوماسي"، موجها الشكر لترامب والولايات المتحدة على الدعم المقدم لكييف.

وتأتي هذه الزيارة فيما تكثف كل من أوكرانيا وروسيا ضرباتهما بعيدة المدى، في وقت تعثرت الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة، بعد أكثر من أربع سنوات على بدء الحرب الروسية.

واتسمت العلاقات بين زيلينسكي وترامب بالتوتر، إلا أن الرئيس الأميركي أبدى في الأسابيع الأخيرة مرونة أكبر تجاه زيلينسكي.
 
 


gnews

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