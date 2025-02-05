 
الأربعاء 2025-02-05 01:25 ص
 

زيلينسكي يعلن عن تغيرات في منطقة العمليات الخاصة

زيلينسكي
زيلينسكي
الأربعاء، 05-02-2025 01:14 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي، عبر صفحته على منصة "التلغرام"، عن دخول طائرات مقاتلة فرنسية للخدمة ضمن القوات الجوية الأوكرانية بـ"طيارين أوكرانيين".

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وكتب زيلينسكي: "نتوقع في سمائنا طائرات مقاتلة فرنسية ستعزز بالتأكيد دفاعنا، تحت سيطرة الطيارين الأوكرانيين".

وأضاف زيلينسكي أن الجيش الأوكراني قد انتقل لاستخدام مقاتلات F-16.

يذكر أنه في يونيو 2024، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن باريس ستسلم طائرات "ميراج 2000" المقاتلة إلى كييف وستنظم تدريبا للطيارين الأوكرانيين بحلول نهاية العام، كما أشار في ذات الوقت إلى أن الأسلحة الفرنسية "لن تستخدم لقصف المدنيين على الأراضي الروسية".

 
gnews

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