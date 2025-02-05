زيلينسكي يعلن عن تغيرات في منطقة العمليات الخاصة

وأضاف زيلينسكي أن الجيش الأوكراني قد انتقل لاستخدام مقاتلات F-16.
يذكر أنه في يونيو 2024، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن باريس ستسلم طائرات "ميراج 2000" المقاتلة إلى كييف وستنظم تدريبا للطيارين الأوكرانيين بحلول نهاية العام، كما أشار في ذات الوقت إلى أن الأسلحة الفرنسية "لن تستخدم لقصف المدنيين على الأراضي الروسية".
-
أخبار متعلقة
-
مستشار الرئيس الأمريكي: ترامب يخطط لتغيير هيكلية الاقتصاد الأمريكي
-
ترامب يوقع أمرا بالانسحاب من الأونروا ومجلس حقوق الإنسان
-
"العفو الدولية" تطالب واشنطن باعتقال نتنياهو
-
قطر: سندعم مؤسسات لبنان بعد تشكيل الحكومة
-
السويد: مقتل 10 أشخاص في اعتداء على مدرسة
-
حصيلة خسائر قوات كييف في كورسك تجاوزت 57 ألف فرد
-
وزير الداخلية في عهد بشار الأسد يسلم نفسه للأمن السوري
-
وفاة رئيس الوزراء الجزائري الأسبق سيد أحمد غزالي