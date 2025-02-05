زيلينسكي يعلن عن تغيرات في منطقة العمليات الخاصة

الوكيل الإخباري- أعلن رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي، عبر صفحته على منصة "التلغرام"، عن دخول طائرات مقاتلة فرنسية للخدمة ضمن القوات الجوية الأوكرانية بـ"طيارين أوكرانيين".

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