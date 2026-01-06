الثلاثاء 2026-01-06 06:18 ص

زيلينسكي يعيّن وزيرة المال الكندية السابقة مستشارة اقتصادية لأوكرانيا

الثلاثاء، 06-01-2026 06:11 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزيرة المال والشؤون الخارجية السابقة في كندا كريستيا فريلاند الاثنين أنها ستستقيل من مناصبها في بلدها بعدما عينها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستشارة للتنمية الاقتصادية.اضافة اعلان


وكانت فريلاند التي تنحدر من أوكرانيا، الممثلة الخاصة لكندا لإعادة إعمار أوكرانيا منذ أيلول، بعدما شغلت حقائب وزارية عدة في السنوات الأخيرة. كما كانت عضوا في البرلمان عن الحزب الليبرالي (يسار وسط).

وكتبت فريلاند على إكس "تقع أوكرانيا في قلب النضال العالمي من أجل الديمقراطية، ويسعدني أن أسهم فيه طواعية كمستشارة اقتصادية للرئيس زيلينسكي".

وأضافت "بقبولي هذا الدور غير المدفوع الأجر، سأترك منصبي كممثلة خاصة لرئيس الوزراء مارك كارني لإعادة إعمار أوكرانيا. في الأسابيع المقبلة، سأترك أيضا مقعدي في البرلمان".

وقبل عام، ترشحت فريلاند لخلافة جاستن ترودو كزعيمة للحزب الليبرالي ورئيسة للوزراء، لكنها مُنيت بهزيمة ساحقة أمام كارني في الانتخابات. وفي نهاية المطاف، وافقت على الانضمام إلى حكومته.
 
 


