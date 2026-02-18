زيلينسكي يقول إن ترامب يمارس ضغوطا غير مبررة عليه

وأضاف زيلينسكي خلال مقابلة مع موقع أكسيوس الأميركي نشرت الثلاثاء أن أي خطة تتطلب من أوكرانيا التخلي عن الأراضي التي لم تستول عليها روسيا في منطقة دونباس الشرقية سيرفضها الأوكرانيون إذا طرحت في استفتاء.
ووصف زيلينسكي دعوات ترامب المتكررة لأوكرانيا، وليس روسيا، بتقديم تنازلات في إطار التفاوض على خطة سلام بأنها "غير عادلة".
ونقل الموقع عن زيلينسكي قوله في المقابلة التي أجريت عبر الهاتف بالتزامن مع إجراء مفاوضين من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة محادثات في جنيف "آمل أن يكون هذا مجرد تكتيك وليس قرارا".
وكان ترامب قد أشار مرتين خلال الأيام القليلة الماضية إلى أن الأمر يعود لأوكرانيا وزيلينسكي لاتخاذ خطوات تضمن نجاح المحادثات.
وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية الاثنين "على أوكرانيا أن تأتي إلى طاولة المفاوضات بسرعة. هذا كل ما أقوله لكم".
وذكر زيلينسكي في المقابلة مع أكسيوس أن ممارسة الضغط على أوكرانيا قد تكون أسهل مقارنة بروسيا.
