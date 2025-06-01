زيلينسكي: 117 مسيرة استخدمت في الهجوم المنسق على الطيران الحربي الروسي

11:39 م

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الوكيل الإخباري- أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد، أن 117 طائرة مسيّرة استخدمت في الهجوم غير المسبوق على الطيران الحربي الروسي. اضافة اعلان





وأوضح "في الإجمال استخدمت 117 مسيّرة في إطار هذه العملية، وعمل عدد متساو من مشغلي المسيّرات عليها".



وأضاف، أن أحد أماكن التي أعد فيها الهجوم في روسيا "يقع بجانب مكتب" جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (أف إس بي).



وأشاد بالنتائج "الرائعة" للهجوم المنسّق بطائرات مسيّرة الذي نفذته قواته على مطارات عسكرية روسية، مؤكدا أنها العملية "الأبعد مدى" لبلاده داخل روسيا.



وقال زيلينسكي: "هذه هي عمليتنا الأبعد مدى حتى الآن" واصفا النتائج بأنها "رائعة للغاية". وأكد أيضا أن العناصر الذين شاركوا في الهجوم "تم إخراجهم من الأراضي الروسية في الوقت المناسب".