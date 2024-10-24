سبب تأجيل الهجوم الإسرائيلي على إيران

04:21 م

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الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية عن مصدر استخباراتي أن إسرائيل اضطرت إلى تغيير خططها بسبب تسريب الوثائق التي تضمنت تفاصيل الاستعدادات الإسرائيلية للهجوم على ايران. اضافة اعلان





وبحسب التقرير، فقد تم تأجيل الهجوم المقصود بسبب التسريب نفسه، الذي نُشر على قناة تيليغرام الموالية لإيران، قبل أن يتم توزيعه أيضًا على موقع X (تويتر سابقًا) - وتضمن تفاصيل حول استعدادات إسرائيل لهجوم باليستي. وهذا ساعد طهران على التنبؤ بأنماط الهجوم.



والآن، بحسب التقرير، يبدو أن التسريب قد غيّر الخطط الهجومية الإسرائيلية .