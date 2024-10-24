سبب تأجيل الهجوم الإسرائيلي على إيران

وبحسب التقرير، فقد تم تأجيل الهجوم المقصود بسبب التسريب نفسه، الذي نُشر على قناة تيليغرام الموالية لإيران، قبل أن يتم توزيعه أيضًا على موقع X (تويتر سابقًا) - وتضمن تفاصيل حول استعدادات إسرائيل لهجوم باليستي. وهذا ساعد طهران على التنبؤ بأنماط الهجوم.
والآن، بحسب التقرير، يبدو أن التسريب قد غيّر الخطط الهجومية الإسرائيلية .
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