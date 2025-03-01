ستارمر يؤكد دعم المملكة المتحدة الثابت لأوكرانيا

وجاء تعليق ستارمر بعد جدال حاد في المكتب البيضاوي أمس الجمعة بين زيلينسكي وترامب انتهى بالتخلي عن توقيع صفقة وصول واشنطن إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن متحدثة باسم الحكومة قولها "لقد تحدث رئيس الوزراء الليلة إلى الرئيس ترامب والرئيس زيلينسكي".
وتابعت "ستارمر يحافظ على دعمه الثابت لأوكرانيا، وهو يقوم بكل ما في وسعه لإيجاد مسار يقود إلى سلام دائم على أساس سيادة وأمن أوكرانيا".
وأضافت "رئيس الوزراء يتطلع إلى استضافة قادة دوليين يوم غدٍ الأحد، من بينهم الرئيس زيلينسكي".
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