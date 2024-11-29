 
الجمعة 2024-11-29 11:30 ص
 

ستارمر يتعهد بتقليص أعداد المهاجرين إلى بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
الجمعة، 29-11-2024 09:32 ص
الوكيل الإخباري-  تعهد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بالعمل على خفض أعداد المهاجرين إلى المملكة المتحدة، بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة، أن أعداد الوافدين لا تزال عند مستويات تاريخية مرتفعة.اضافة اعلان


وحمل ستارمر في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة البريطانية، حزب المحافظين المسؤولية عن هذه الزيادة، مشيراً إلى أن الحكومة المحافظة السابقة قد فشلت في معالجة أزمة الهجرة.

وأشار إلى أن صافي الهجرة السنوية، قد تضاعف أربع مرات منذ الانتخابات الماضية في عام 2019، متهماً المحافظين بإدارة البلاد وكأنها "تجربة" لتطبيق سياسة الحدود المفتوحة.

وأكد ستارمر بالقول، "إذا كانت الحكومة السابقة قد خذلتكم، فإن هذه الحكومة لن تفعل ذلك"، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار كتاب أبيض قريباً يحدد الخطوات التي ستتخذها حكومته للحد من تدفق المهاجرين.

بترا
 
gnews

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