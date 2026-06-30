الثلاثاء 2026-06-30 03:55 م

ستارمر يعلن تخصيص 300 مليار جنيه للنفقات الدفاعية

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
كير ستارمر
 
الثلاثاء، 30-06-2026 03:44 م

الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر الثلاثاء أن بريطانيا ستنفق قرابة 300 مليار جنيه إسترليني (387 مليار دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة لتحديث قواتها المسلحة في ظل مخاطر متزايدة.

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وقال ستارمر عارضا خطته لعشر سنوات للاستثمار في القطاع الدفاعي بعد إرجاء الكشف عنها لأشهر "علينا القيام بما ينبغي لمواجهة هذا العالم الجديد والحفاظ على أمن بلادنا واغتنام الفرص الناجمة عن الاستثمار في قدراتنا السيادية".

 
 


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