ستارمر يعلن تخصيص 300 مليار جنيه للنفقات الدفاعية

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر الثلاثاء أن بريطانيا ستنفق قرابة 300 مليار جنيه إسترليني (387 مليار دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة لتحديث قواتها المسلحة في ظل مخاطر متزايدة.

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