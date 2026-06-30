ستارمر يعلن تخصيص 300 مليار جنيه للنفقات الدفاعية

وقال ستارمر عارضا خطته لعشر سنوات للاستثمار في القطاع الدفاعي بعد إرجاء الكشف عنها لأشهر "علينا القيام بما ينبغي لمواجهة هذا العالم الجديد والحفاظ على أمن بلادنا واغتنام الفرص الناجمة عن الاستثمار في قدراتنا السيادية".
-
أخبار متعلقة
-
إيران تتعهد الرد على أي انتهاك أميركي لمذكرة التفاهم
-
زيلينسكي: ضربنا مركزا روسيا للاتصالات الفضائية للمرة الثانية
-
قطر: ننسق مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز والعبور الآمن للسفن
-
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلية مسلحة
-
اجتماعات مرتقبة بين واشنطن وطهران في قطر
-
زلزالا فنزويلا ألحقا أضرارا كلية أو جزئية بأكثر من 58 ألف مبنى
-
الأمطار الغزيرة في أبيدجان تودي بحياة أكثر من 10 أشخاص
-
روسيا تعلن اعتراض 419 مسيّرة أوكرانية خلال الليل