ستولتنبرغ يشكك في بقاء "الناتو" 10 سنوات أخرى

الوكيل الإخباري- استبعد الأمين العام السابق لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ استمرار حلف "الناتو إلى الأبد، وأن يظل قائما بعد 10 سنوات من الآن.



واستذكر ستولتنبرغ في مقابلة مع القناة التلفزيونية الدنماركية TV2 أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بالانسحاب من "الناتو" في وقت مبكر من فترة ولايته الأولى عام 2018. في ذلك الوقت، بقيت الولايات المتحدة في الحلف، لكن ليس من المحتمل أن يحدث الأمر نفسه هذه المرة.



وقال: "لا يمكن لأحد أن يقول على وجه اليقين مدى احتمالية حدوث ذلك (انسحاب الولايات المتحدة من "الناتو"). ولكن عندما يقوم رئيس أمريكي بمثل هذه التصريحات، يجب التعامل معها بجدية".

