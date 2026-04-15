الأربعاء 2026-04-15 12:48 م

ستولتنبرغ يشكك في بقاء "الناتو" 10 سنوات أخرى

الأربعاء، 15-04-2026 10:04 ص

الوكيل الإخباري- استبعد الأمين العام السابق لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ استمرار حلف "الناتو إلى الأبد، وأن يظل قائما بعد 10 سنوات من الآن.

واستذكر ستولتنبرغ في مقابلة مع القناة التلفزيونية الدنماركية TV2 أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بالانسحاب من "الناتو" في وقت مبكر من فترة ولايته الأولى عام 2018. في ذلك الوقت، بقيت الولايات المتحدة في الحلف، لكن ليس من المحتمل أن يحدث الأمر نفسه هذه المرة.

وقال: "لا يمكن لأحد أن يقول على وجه اليقين مدى احتمالية حدوث ذلك (انسحاب الولايات المتحدة من "الناتو"). ولكن عندما يقوم رئيس أمريكي بمثل هذه التصريحات، يجب التعامل معها بجدية".

صرح ترامب في الأول من أبريل الجاري بأنه يدرس بجدية إمكانية انسحاب بلاده من "الناتو" بعد أن رفض الحلف مساعدة واشنطن في العملية ضد إيران. ووصف رد فعل الحلفاء على الطلب ذي الصلة بأنه "وصمة عار لا تمحى"، وأكد أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة دول "الناتو" التي، على حد قوله، تفعل كل شيء لتجنب تقديمها.

 
 


