الأربعاء 2025-12-24 07:21 م

سرقة ياقوت بقيمة 150 ألف يورو في باريس

سرقة ياقوت بقيمة 150 ألف يورو في باريس
سرقة ياقوت بقيمة 150 ألف يورو في باريس
الأربعاء، 24-12-2025 05:57 م
الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة "فيغارو" الفرنسية بوقوع عملية سطو استهدفت ساعيين أثناء نقلهما مجموعة من المجوهرات، وأسفرت عن سرقة حجر ياقوت تُقدّر قيمته بـ150 ألف يورو.اضافة اعلان


وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع في الدائرة العاشرة من العاصمة باريس، حيث تعرّض ساعيان للسرقة أثناء قيامهما بنقل مجموعة من المجوهرات، وقام الجاني باختطاف حجر الياقوت ذي القيمة الكبيرة.

ووفقًا للتقرير، فإن عملية السطو نُفّذت صباح يوم الاثنين الماضي، ولم يتم الإعلان عنها إلا بعد يومين.

وأضافت الصحيفة أن الجاني كان على دراية تامة بتحركات الضحيتين، حيث انتظرهما بالقرب من موقف السيارات، وعند خروجهما من المركبة وجّه إليهما مسدسًا، وضرب أحدهما بمطرقة ثقيلة على منطقة الرأس.

وبعد تنفيذ السرقة، فرّ الجاني على دراجة نارية حاملاً معه المسروقات، فيما تم نقل الساعي المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأسفرت العملية الإجرامية عن سرقة خمس حقائب كانت تحتوي على مجوهرات ومصنوعات ذهبية، بقيمة إجمالية تُقدّر بـ160 ألف يورو، شكّل حجر الياقوت الجزء الأكبر منها.

ولم يتم حتى الآن العثور على المجوهرات المسروقة، فيما تولّت فرقة متخصصة في مكافحة جرائم العصابات داخل شرطة باريس التحقيق في الواقعة.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مدير الخدمات الطبية الملكية يتفقد مدينة الحسين الطبية

أخبار محلية مدير الخدمات الطبية الملكية يتفقد مدينة الحسين الطبية

مصر.. توضيح رسمي حول وجود أدوية مغشوشة بالأسواق

عربي ودولي مصر.. توضيح رسمي حول وجود أدوية مغشوشة بالأسواق

ل

شؤون برلمانية "الاقتصاد النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون المنافسة المعدّل

موسى التعمري يدخل التشكيلة المثالية لكأس فرنسا

أخبار محلية موسى التعمري يدخل التشكيلة المثالية لكأس فرنسا

"سياحة الأعيان والنواب" تبحثان التنسيق المشترك

شؤون برلمانية "سياحة الأعيان والنواب" تبحثان التنسيق المشترك

ل

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب يلتقي السفير الأذربيجاني

انخفاض كبير على أسعار الذهب محلياً

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب محلياً

ب

أخبار محلية اعتماد نماذج طلبات تملك وتأجير الأموال غير المنقولة في إقليم البترا



 






الأكثر مشاهدة