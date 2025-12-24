سرقة ياقوت بقيمة 150 ألف يورو في باريس

وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع في الدائرة العاشرة من العاصمة باريس، حيث تعرّض ساعيان للسرقة أثناء قيامهما بنقل مجموعة من المجوهرات، وقام الجاني باختطاف حجر الياقوت ذي القيمة الكبيرة.
ووفقًا للتقرير، فإن عملية السطو نُفّذت صباح يوم الاثنين الماضي، ولم يتم الإعلان عنها إلا بعد يومين.
وأضافت الصحيفة أن الجاني كان على دراية تامة بتحركات الضحيتين، حيث انتظرهما بالقرب من موقف السيارات، وعند خروجهما من المركبة وجّه إليهما مسدسًا، وضرب أحدهما بمطرقة ثقيلة على منطقة الرأس.
وبعد تنفيذ السرقة، فرّ الجاني على دراجة نارية حاملاً معه المسروقات، فيما تم نقل الساعي المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأسفرت العملية الإجرامية عن سرقة خمس حقائب كانت تحتوي على مجوهرات ومصنوعات ذهبية، بقيمة إجمالية تُقدّر بـ160 ألف يورو، شكّل حجر الياقوت الجزء الأكبر منها.
ولم يتم حتى الآن العثور على المجوهرات المسروقة، فيما تولّت فرقة متخصصة في مكافحة جرائم العصابات داخل شرطة باريس التحقيق في الواقعة.
روسيا اليوم
