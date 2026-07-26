سفير أميركا لدى الأمم المتحدة: ترامب يمنح المحادثات مع إيران فرصة محدودة

وذكر مايك والتس لقناة (فوكس نيوز) "إنه يمنح المفاوضات متنفسا، ويمنحها فرصة محدودة".
-
أخبار متعلقة
-
الكرملين: من السابق لأوانه التعليق على تقارير وقف الغارات الجوية مع أوكرانيا
-
بورنم يتعهد "الدفاع عن المصلحة الوطنية" البريطانية أمام ترامب
-
غوتيريش يدعو إلى رفع فوري وكامل للعقوبات عن سوريا
-
مصدر إيراني لرويترز: سنوقف الهجمات إذا استمرت واشنطن في وقف الضربات
-
إعلام إيراني: انفجار ناقلة نفط في مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري
-
الجيش اللبناني يتهم إسرائيل بعرقلة انتشاره في الجنوب عبر مواصلة "اعتداءاتها"
-
سوريا .. الاحتلال يستهدف ريف القنيطرة الشمالي بـ4 قذائف مدفعية
-
سيناريو معقد .. خطة أميركية لاقتحام منشآت إيران النووية