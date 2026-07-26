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سفير أميركا لدى الأمم المتحدة: ترامب يمنح المحادثات مع إيران فرصة محدودة

ب
أرشيفية
 
الأحد، 26-07-2026 05:24 م

الوكيل الإخباري- قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتس، الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب يمنح محادثات إيران "فرصة محدودة".

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وذكر مايك والتس لقناة (فوكس نيوز) "إنه يمنح المفاوضات متنفسا، ويمنحها فرصة محدودة".

 
 


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