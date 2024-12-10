 
الثلاثاء 2024-12-10 10:05 ص
 

سفير سوريا لدى الأمم المتحدة يكشف "تعليمات الفصائل"

مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك
مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك
الثلاثاء، 10-12-2024 09:08 ص
الوكيل الإخباري-  قال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إن سفارات وبعثات سوريا الدبلوماسية تلقت تعليمات بمواصلة أداء مهامها خلال الفترة الانتقالية الحالية.اضافة اعلان


وأوضح السفير قصي الضحاك، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، لمجموعة من الصحفيين، الإثنين، خارج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث كان الأعضاء يعقدون مشاورات طارئة مغلقة بشأن الإطاحة بالرئيس بشار الأسد من قبل الفصائل المسلحة: "نحن مع الشعب السوري".

وأضاف الضحاك: "سوريا تشهد الآن مرحلة جديدة من التغيير، مرحلة تاريخية جديدة في تاريخها، والسوريون يتطلعون لإقامة دولة الحرية والمساواة وسيادة القانون والديمقراطية".

وتابع قائلا: "سوف نعمل معا لإعادة بناء بلدنا، لإعادة ما دُمر، ولإعادة بناء المستقبل، مستقبل أفضل لسوريا من أجل جميع السوريين".

وأشار إلى أن بعثة سوريا في الأمم المتحدة تتبع التعليمات من القادة، الذين يضعون سياسة البلاد الخارجية، وأضاف أنه بينما يتم انتظار حكومة جديدة "نحن نواصل العمل مع الحكومة الحالية والقيادة".

سكاي نيوز
 
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