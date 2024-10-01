 
الثلاثاء 2024-10-01 10:46 ص
 
 

سفينة عسكرية فرنسية إلى لبنان لإجلاء الرعايا على وقع القصف الإسرائيلي

البحرية الفرنسية
البحرية الفرنسية
الثلاثاء، 01-10-2024 09:06 ص

الوكيل الإخباري-   أبحرت سفينة تابعة للبحرية الفرنسية، الاثنين، من جنوب شرق فرنسا للتمركز قبالة الساحل اللبناني "احترازيا" في حال اضطرارها لإجلاء رعاياها، وفق ما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلّحة الفرنسية.

وأوضح المصدر أنّ حاملة المروحيات البرمائية (PHA) الفرنسية التي ستستغرق "5 إلى 6 أيام" للوصول إلى المنطقة في شرق البحر الأبيض المتوسط من ميناء تولون، مجهّزة بمروحيات و"مجموعة قتالية" ستتم تعبئتها في حال اضطرارها لإجلاء المواطنين الفرنسيين.

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وتملك فرنسا 3 حاملات مروحيات برمائية هي: ميسترال وديكسمود وتونير. وهذه السفن التي يبلغ وزنها 21500 طن وطولها 199 مترا، هي بمثابة "موانئ عائمة" يمكن أن تستوعب مئات الأشخاص.

 
gnews

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