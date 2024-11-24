سقوط صاروخين في منطقة مفتوحة بالجليل الأعلى

12:05 ص

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الوكيل الإخباري- ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي رصد صاروخين أطلقا من لبنان وسقطا في منطقة مفتوحة بالجليل الأعلى. اضافة اعلان





وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد أفادت بدوي صفارات الإنذار في سهل الحولة بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ نحو المنطقة.