سقوط عدة صواريخ من لبنان في المطلة

من جهة أخرى أفادت القناة 12 الإسرائيلية بسقوط عدة صواريخ أطلقت من لبنان في بلدة المطلة والجيش يرد عبر القصف المدفعي.
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