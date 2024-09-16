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سقوط عدة صواريخ من لبنان في المطلة

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 16-09-2024 08:44 ص
الوكيل الإخباري-   قالت مراسلة الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي مجددا في بلدة كفار غلعادي بالجليل الأعلى للتحذير من عمليات إطلاق صواريخ.اضافة اعلان


من جهة أخرى أفادت القناة 12 الإسرائيلية بسقوط عدة صواريخ أطلقت من لبنان في بلدة المطلة والجيش يرد عبر القصف المدفعي.
 
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