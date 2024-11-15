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سقوط قذيفة على مقر لـ"اليونيفيل" في جنوب لبنان

أرشيفية.. قوة لليونيفيل في جنوب لبنان
أرشيفية.. قوة لليونيفيل في جنوب لبنان
الجمعة، 15-11-2024 11:50 م
الوكيل الإخباري- قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" إن قذيفة مدفعية سقطت على مقرها في القطاع الغربي في بلدة شمع بجنوب لبنان اليوم الخميس.اضافة اعلان


وأضافت "اليونيفيل" في بيان أنه لم تقع إصابات بين قوات حفظ السلام، لكن أضرارا طفيفة لحقت بمنشأة.

وأوضح البيان أن القذيفة التي أصابت مقرّ قيادة القطاع الغربي لليونيفيل في شمع، كانت من عيار 155 ملم.

وتابع: "لم تنفجر القذيفة وسارع خبراء القنابل الإيطاليون إلى تأمين المنطقة وإزالة المادة المتفجرة وإجراء تفجير محكم".

سكاي نيوز
 
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