سقوط قذيفة على مقر لـ"اليونيفيل" في جنوب لبنان

وأضافت "اليونيفيل" في بيان أنه لم تقع إصابات بين قوات حفظ السلام، لكن أضرارا طفيفة لحقت بمنشأة.
وأوضح البيان أن القذيفة التي أصابت مقرّ قيادة القطاع الغربي لليونيفيل في شمع، كانت من عيار 155 ملم.
وتابع: "لم تنفجر القذيفة وسارع خبراء القنابل الإيطاليون إلى تأمين المنطقة وإزالة المادة المتفجرة وإجراء تفجير محكم".
سكاي نيوز
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