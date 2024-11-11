سقوط مسيّرة على مقربة من الحدود المصرية الإسرائيلية

07:13 م

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط مسيّرة على مقربة من الحدود المصرية الإسرائيلية، وإغلاق الشارع 12 المحاذي للحدود. اضافة اعلان





وقد أدى استشهاد جندي مصري، في تبادل لإطلاق النار قرب معبر رفح، إلى تفاقم التوترات التي أضرت بالعلاقات بين مصر وإسرائيل منذ بدء الحرب بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.