سقوط مسيّرة على مقربة من الحدود المصرية الإسرائيلية

وقد أدى استشهاد جندي مصري، في تبادل لإطلاق النار قرب معبر رفح، إلى تفاقم التوترات التي أضرت بالعلاقات بين مصر وإسرائيل منذ بدء الحرب بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
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