 
الإثنين 2024-11-11 07:34 م
 

سقوط مسيّرة على مقربة من الحدود المصرية الإسرائيلية

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 11-11-2024 07:13 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط مسيّرة على مقربة من الحدود المصرية الإسرائيلية، وإغلاق الشارع 12 المحاذي للحدود.اضافة اعلان


وقد أدى استشهاد جندي مصري، في تبادل لإطلاق النار قرب معبر رفح، إلى تفاقم التوترات التي أضرت بالعلاقات بين مصر وإسرائيل منذ بدء الحرب بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
 
gnews

أحدث الأخبار

كتائب القسام

فلسطين كتائب القسام: استهدفنا دبابة ميركافا 4 غرب مخيم جباليا

ارشيفية

عربي ودولي سقوط مسيّرة على مقربة من الحدود المصرية الإسرائيلية

وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن عن تصريحات سموتريتش: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

ذهب

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

بتسلئيل سموتريتش

فلسطين سموتريتش: أصدرت تعليمات للتحضير لبسط السيادة على الضفة الغربية

جيش الاحتلال

فلسطين مقتل جندي إسرائيلي في معارك قطاع غزة

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أخبار محلية الملك يلتقي ولي العهد السعودي

طلبة مدارس حكومية

أخبار محلية موعد امتحانات الفصل الأول والعطلة في المدارس



 


الأكثر مشاهدة