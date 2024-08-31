سقوط 3 صواريخ في مناطق مفتوحة بالجليل الأعلى

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الوكيل الإخباري- أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بسقوط 3 صواريخ في مناطق مفتوحة في مسغاف عام بالجليل الأعلى. اضافة اعلان





وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.