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سقوط 3 صواريخ في مناطق مفتوحة بالجليل الأعلى

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 31-08-2024 10:02 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بسقوط 3 صواريخ في مناطق مفتوحة في مسغاف عام بالجليل الأعلى.اضافة اعلان


وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
 
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