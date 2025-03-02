سكاي نيوز: خلاف ترامب وزيلينسكي انتصار لموسكو

وقالت محررة شؤون الأمن والدفاع في شبكة "سكاي نيوز"، ديبورا هاينز:"إذا سحب ترامب بغضب كل دعمه العسكري لأوكرانيا، فإن قدرة كييف على المقاومة ستتضاءل بشكل خطير".
وتلفت هاينز إلى أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا أمر حيوي لنجاح كييف في البقاء على قيد الحياة في النزاع مع روسيا. وليس لدى الأوروبيين وسيلة لملء هذا الفراغ.
وشددت على أن "الشخص الوحيد الذي سيفوز في هذا السيناريو هو السيد بوتين".
وعقد اجتماع بين ترامب ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وزيلينسكي في واشنطن، والذي تحول إلى جدال علني ومشادة كلامية.
وحاول ترامب أن يشرح ويوضح أثناء اللقاء أن أوكرانيا ليس لديها فرصة لمواصلة العمليات العسكرية، وأنها لولا المساعدة الأمريكية لما كانت قادرة على الصمود حتى لأسبوعين.
في حين حاول زيلينسكي الجدال وقاطع محاوريه باستمرار، وأصر على أن أوكرانيا تقاتل روسيا بمفردها.
وبحسب قناة "فوكس نيوز"، قام ترامب "بطرد" زيلينسكي بعد النزاع، حيث شعر الرئيس الأمريكي بعدم الاحترام. وتم إلغاء توقيع اتفاقية المعادن بين واشنطن وكييف.
وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن المسؤولين في كييف أصيبوا بالإحباط بعد ما حدث ويحاولون إقناع البيت الأبيض بالعودة إلى النقاش، لكن دون جدوى، حيث إن ترامب لا يرغب في التحدث مع زيلينسكي حاليا.
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