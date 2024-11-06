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سلطات فيلادلفيا ترد على ادعاءات ترامب

دونالد ترامب
دونالد ترامب
الأربعاء، 06-11-2024 02:57 ص
الوكيل الإخباري-   قال المدعي العام لمدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية إنه لا صحة لمزاعم المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب بحدوث تزوير في الانتخابات.اضافة اعلان


وكذلك، قال مفوض المدينة "كنا على اتصال مستمر باللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، واستجبنا لجميع التقارير عن حدوث مخالفات لضمان التصويت بأمان".

في الوقت نفسه، قالت شرطة فيلادلفيا لشبكة "سي إن إن" إنه لا علم لها بأي تزوير انتخابي في المدينة، وأضافت أنه لم يحصل أي حادث يتطلب تدخلا أمنيا.
 
gnews

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