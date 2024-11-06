سلطات فيلادلفيا ترد على ادعاءات ترامب

وكذلك، قال مفوض المدينة "كنا على اتصال مستمر باللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، واستجبنا لجميع التقارير عن حدوث مخالفات لضمان التصويت بأمان".
في الوقت نفسه، قالت شرطة فيلادلفيا لشبكة "سي إن إن" إنه لا علم لها بأي تزوير انتخابي في المدينة، وأضافت أنه لم يحصل أي حادث يتطلب تدخلا أمنيا.
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