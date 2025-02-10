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سلطنة عمان تطلق استراتيجية الهوية الترويجية

جانب من اطلاق استراتيجية الهوية الترويجية
جانب من اطلاق استراتيجية الهوية الترويجية
الإثنين، 10-02-2025 08:26 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت سلطنة عمان أمس الأحد، استراتيجية الهوية الترويجية ومكتب إدارتها وأدواتها التنفيذية، وبرنامج بناء القدرات المُصاحب لها، والتي تهدف إلى ترسيخ الصور الذهنية الإيجابية عن سلطنة عُمان محليا وإقليميا وعالميا.

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وأكد وزير المالية، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء، سلطان بن سالم الحبسي، أن إطلاق الإستراتيجية يمثل محطة محورية في مسيرة تعزيز مكانة سلطنة عُمان على الساحة الاقتصادية العالمية، مبينا أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز المزايا التنافسية للسلطنة ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي ومزاياها كمكان جاذب للاستثمار والزيارة والإقامة.


بدروه، قال وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المشرف العام قيس بن محمد اليوسف، إن المشروع الذي استغرق تطويره أكثر من عام شهد مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى الاستعانة بخبرات عالمية ومحلية متخصصة.


وأضاف أن إطلاق الاستراتيجية وبرنامج بناء القدرات يمثلان بداية مرحلة جديدة في ترسيخ مكانة السلطنة، اذ ستقوم الجهات الحكومية والخاصة على ضمان التنفيذ الفعّال لها وتحقيق مستهدفاتها المستقبلية.


من جانبها، أكدت رئيس مكتب إدارة الهوية الترويجية المهندسة عائشة بنت محمد السيفية، أن الاستراتيجية ستكون بوصلة الأنشطة والرسائل الاتصالية التي ستُعزز من التصورات الإيجابية عن سلطنة عمان.


وأشارت الى تدشين المنصة الإلكترونية لـ"صندوق أدوات الهوية الترويجية لسلطنة عمان"، للوصول إلى دليل الهوية الترويجية والمحتوى البصري والأدوات الداعمة، بالإضافة إلى دليل ذكاء اصطناعي مُطوّر خصيصًا للمساعدة على ضمان توافق الأنشطة الترويجية مع الهوية، وإطلاق الموقع الإلكتروني للهوية الترويجية.

 
gnews

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