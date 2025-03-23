سماع دوي انفجارات تهز كييف وسط إنذار بغارة جوية

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام أوكرانية فجر اليوم الأحد، بأن عدة انفجارات سمع دويها في العاصمة كييف بالتزامن مع انطلاق صفارات الإنذار محذرة من غارات جوية.

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