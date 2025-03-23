سماع دوي انفجارات تهز كييف وسط إنذار بغارة جوية

يذكر أن القوات المسلحة الروسية بدأت بتنفيذ ضربات على المرافق العسكرية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف خلفه أجهزة الأمن الأوكرانية، وتستهدف الضربات منشآت الصناعة الدفاعية وإدارة الجيش والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.
وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن القوات الروسية لا تستهدف المنازل السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية أثناء القتال مع القوات المسلحة الأوكرانية.
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