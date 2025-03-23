الأحد 2025-03-23 03:46 ص
 

سماع دوي انفجارات تهز كييف وسط إنذار بغارة جوية

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 23-03-2025 03:17 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام أوكرانية فجر اليوم الأحد، بأن عدة انفجارات سمع دويها في العاصمة كييف بالتزامن مع انطلاق صفارات الإنذار محذرة من غارات جوية.

اضافة اعلان

 

ونشرت قناة "هوم" نقلا عن مراسليها على تطبيق "تلغرام": "انفجارات تُسمع في كييف"، ووفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إطلاق إنذار جوي في كييف بدءًا من الساعة 21:39 بتوقيت موسكو يوم 22 مارس.  

يذكر أن القوات المسلحة الروسية بدأت بتنفيذ ضربات على المرافق العسكرية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف خلفه أجهزة الأمن الأوكرانية، وتستهدف الضربات منشآت الصناعة الدفاعية وإدارة الجيش والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.

وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن القوات الروسية لا تستهدف المنازل السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية أثناء القتال مع القوات المسلحة الأوكرانية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

إحدى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة

فلسطين الكابنيت يصادق على الاعتراف بـ13 مستوطنة في الضفة الغربية

ارشيفية

عربي ودولي سماع دوي انفجارات تهز كييف وسط إنذار بغارة جوية

حماس

فلسطين استشهاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل بخان يونس

غارة إسرائيلية تستهدف منطقة المواصي غرب خان يونس

فلسطين غارة إسرائيلية تستهدف منطقة المواصي غرب خان يونس

دبابة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مرتفعات الجولان المحتلة

عربي ودولي المجموعة العربية: التوغل الإسرائيلي في سوريا تصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة

مجلس النواب

أخبار محلية نيابية مشتركة تستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة

إليكم أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

اقتصاد محلي إليكم أسعار الذهب في الأردن الأحد

نتنياهو

فلسطين الاعلام العبري: مئات يتوجهون إلى مقر إقامة نتنياهو في القدس



 
 





الأكثر مشاهدة