سماع دوي انفجارات في الدوحة والمنامة

11:41 ص

الوكيل الإخباري- دوت انفجارات فوق العاصمة القطرية الدوحة والعاصمة البحرينية المنامة، الخميس، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس.





وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.



ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.



والأحد، أطلق حزب الله صواريخ عدة من لبنان استهدفت شمال إسرائيل؛ ردا على اغتيال خامنئي، وجرت لبنان إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل، حيث نفذت غارات مدمرة على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.









