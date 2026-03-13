سماع دوي انفجارات قوية في وسط طهران

12:48 م

الوكيل الإخباري- سُمع دوي انفجارات قوية في وسط طهران الجمعة، وفقا للتلفزيون الرسمي الذي أشار إلى أنّ غارات جوية استهدفت مواقع "على مسافة قريبة" من تجمّع أٌقيم لمناسبة "يوم القدس العالمي" الذي تحييه إيران كل عام.





وجاء ذلك بعدما أنذر الجيش الإسرائيلي السكان لإخلاء منطقتين في وسط طهران، تمهيدا لتنفيذ ضربات على "بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني".









