الجمعة 2026-03-13 03:54 م

سماع دوي انفجارات قوية في وسط طهران

ارشيفية
 
الجمعة، 13-03-2026 12:48 م
الوكيل الإخباري-   سُمع دوي انفجارات قوية في وسط طهران الجمعة، وفقا للتلفزيون الرسمي الذي أشار إلى أنّ غارات جوية استهدفت مواقع "على مسافة قريبة" من تجمّع أٌقيم لمناسبة "يوم القدس العالمي" الذي تحييه إيران كل عام.اضافة اعلان


وجاء ذلك بعدما أنذر الجيش الإسرائيلي السكان لإخلاء منطقتين في وسط طهران، تمهيدا لتنفيذ ضربات على "بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني".
 
 


