سماع دوي انفجار في ريف دمشق ويجري التحقق من طبيعته

الوكيل الإخباري- أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" مساء اليوم الخميس، بسماع دوي انفجار في محيط ضاحية يوسف العظمة السكنية بريف دمشق، مشيرة إلى أنه يجري التحقق من طبيعته.

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