 
الخميس 2024-10-24 10:02 م
 

سماع دوي انفجار في ريف دمشق ويجري التحقق من طبيعته

علم سوريا
علم سوريا
الخميس، 24-10-2024 08:50 م

الوكيل الإخباري-   أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" مساء اليوم الخميس، بسماع دوي انفجار في محيط ضاحية يوسف العظمة السكنية بريف دمشق، مشيرة إلى أنه يجري التحقق من طبيعته.

اضافة اعلان

 

وحسب "سانا"، فإن المعلومات الأولية تشير إلى انفجار سيارة في محيط ضاحية يوسف العظمة.

وفجر اليوم، أفاد مصدر عسكري سوري بأن الجيش الإسرائيلي شن عدوانا جويا مستهدفا نقطتين في حي كفر سوسة بدمشق ونقطة عسكرية في ريف حمص أسفرت عن مقتل عسكري وإصابة 7 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية.

 
gnews

أحدث الأخبار

الكعبة المشرفة

أخبار محلية عاجل اختفاء أردنية في الحرم المكي أثناء تأديتها مناسك العمرة.. والخارجية تتابع

تعبيرية

طب وصحة انتبه إن كنت منهم.. الأشخاص الأكثر عرضة لارتفاع الكوليسترول!

تعبيرية

أخبار محلية نشاطات توعوية في مديرية شباب المفرق

أم الجمال

أخبار محلية تسيير رحلات سياحية داخلية لمدينة أم الجمال الأثرية

تعبيرية

أسواق ومال أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع طفيف

تعبيرية

عربي ودولي مستجدات الرد الإسرائيلي على إيران - تفاصيل

حماس

فلسطين حماس: مستشفيات غزة تحولت بفعل الاحتلال لساحات حرب

تعبيرية

طب وصحة تحذير.. هذه الأعراض تدل على الإصابة بهشاشة العظام



 


الأكثر مشاهدة