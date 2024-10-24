سماع دوي انفجار في ريف دمشق ويجري التحقق من طبيعته

وفجر اليوم، أفاد مصدر عسكري سوري بأن الجيش الإسرائيلي شن عدوانا جويا مستهدفا نقطتين في حي كفر سوسة بدمشق ونقطة عسكرية في ريف حمص أسفرت عن مقتل عسكري وإصابة 7 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية.
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