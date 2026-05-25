سموتريتش: اهدموا 10 مبان ببيروت مقابل كل مسيرة !
 
الإثنين، 25-05-2026 02:56 م
الوكيل الإخباري-   شهدت جلسة الكابينت الإسرائيلي المخصصة لمناقشة تهديد مسيرات "حزب الله" الانتحارية والعجز الإسرائيلي في مواجهتها سجالا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.اضافة اعلان


وبحسب التقارير الإعلامية الإسرائيلية، فإنه خلال الجلسة التي استمرت 5 ساعات، طالب نتنياهو بإيجاد حلول دفاعية فعالة، وكرر طلبه من الجيش الإسرائيلي بلورة رد مناسب للتصدي لهذا التهديد المتصاعد. 

غير أن سموتريتش قدم رؤية مختلفة، قائلا: "لا يمكننا أن نحمي أنفسنا إلى ما لا نهاية، يجب إسقاط عشرة مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل كل مسيرة يطلقها حزب الله".

ولم يعجب نتنياهو هذا الطرح، فرد بسخرية: "ماذا تقترح؟ أنه في كل مرة تطلق مسيرة، نهدم عشرة مبان؟ وإذا كانت المسيرة من غزة، نهدم عشرة مبان في غزة؟ وإذا كانت من الضفة الغربية، نهدم عشرة مبان في الضفة؟ ثم إذا كانت مسيرة تابعة لعائلة إجرامية، نهدم عشرة مبان في الرملة؟". فأجاب سموتريتش بشكل قاطع: "بالتأكيد نعم".

من جانبه، انضم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى النقاش، معتبرا أنه "من غير المسموح تطبيع واقع الطائرات المسيرة المتفجرة".

ودعا إلى اتخاذ خطوات أكثر جرأة، قائلا: "حان الوقت لأن يضرب رئيس الوزراء على طاولة ترامب ويبلغه أننا نعود إلى الحرب في لبنان. نحتاج إلى قطع الكهرباء عن لبنان، واحتلال الضاحية الجنوبية لبيروت، والعودة إلى حرب مكثفة".
 
 


