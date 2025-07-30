سموتريش: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من النقاط الخمس داخل لبنان

وجاء ذلك في تصريحات خلال مؤتمر "تعزيز الشمال" الذي عقد بمشاركة من منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية بمستوطنة "كريات شموناه" (شمال)، وفق ما أوردته القناة "السابعة" العبرية.
وتناول المؤتمر مناطق جنوب لبنان واعتراف فرنسا وبريطانيا بالدولة الفلسطينية وخطط الحكومة المستقبلية بشأن ما أسماه "تطوير الشمال".
وأضاف سموتريتش أن الجيش الإسرائيلي سيواصل احتلال النقاط الخمس المتواجد فيها داخل الأراضي اللبنانية، في إشارة إلى النقاط المتنازع عليها والتي شهدت توترات وعمليات عسكرية متكررة خلال الأشهر الماضية.
والتلال الخمس التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في حربه الأخيرة هي الحمامص، والعويضة، وجبل بلاط، واللبونة، والعزية.
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