سنتكوم: الجيش الأميركي ضرب 140 هدفا عسكريا في إيران

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الوكيل الإخباري- شنت الولايات المتحدة ضربات على قرابة 140 هدفا عسكريا في إيران الأحد، وفق ما أفادت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، في رد على هجوم إيراني استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. اضافة اعلان





وأفادت سنتكوم في بيان أن "الأهداف شملت مواقع للصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية وقدرات بحرية ومستودعات ذخيرة وشبكات اتصالات ومواقع للمراقبة الساحلية".





