سنتكوم: الجيش الأميركي ضرب 140 هدفا عسكريا في إيران

وأفادت سنتكوم في بيان أن "الأهداف شملت مواقع للصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية وقدرات بحرية ومستودعات ذخيرة وشبكات اتصالات ومواقع للمراقبة الساحلية".
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