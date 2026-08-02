سنتكوم: تحويل مسار 35 سفينة منذ استئناف الحصار على الموانئ الإيرانية

07:46 م

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأحد، أنها حوّلت مسار 35 سفينة وعطّلت سفينتين منذ استئناف الحصار على الموانئ الإيرانية. اضافة اعلان





وقالت سنتكوم، في بيان، إن طائراتها تواصل التحليق في أجواء بحر العرب دعماً لعمليات الحصار على إيران، مؤكدة استمرار تنفيذ العمليات المرتبطة بهذه المهمة.



وفي السياق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها ضد إيران، استجابة لطلب من طهران وعدد من دول المنطقة، موضحاً أن استمرار تعليق العمليات العسكرية مرهون بالتوصل إلى اتفاق سريع.



وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، أن الولايات المتحدة وافقت على إلغاء هجوم كان مقرراً على إيران بعد التوصل إلى ما وصفه بـ"الخطوط العريضة" لصفقة، مؤكداً في الوقت نفسه أن القوات الأميركية "على أهبة الاستعداد وجاهزة للتحرك" إذا اقتضت الظروف، وبمستويات من القوة العسكرية "لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية".





