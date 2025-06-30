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سوريا: إلغاء الجزء الأكبر من العقوبات الأميركية يدفع لمرحلة جديدة

وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني
وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني
 
الإثنين، 30-06-2025 11:22 م
الوكيل الإخباري-   رحب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الاثنين، بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب.اضافة اعلان


وقال الشيباني عبر منصة "اكس" إن القرار نقطة تحول مهمة من شأنها أن تُسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي.

وأضاف: "يرفع هذا العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي، تُفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتأهيل البُنى التحتية الحيوية، بما يوفّر الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم".
 
gnews

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