الجمعة 2025-07-18 03:40 م
 

سوريا.. اشتباكات بين عشائر ومقاتلين دروز في محيط السويداء

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جانب من الاشتباكات في السويداء
 
الجمعة، 18-07-2025 01:20 م

الوكيل الإخباري- تدور مواجهات اليوم الجمعة، بين مقاتلين من العشائر والبدو ومجموعات درزية في محيط مدينة السويداء في جنوب سوريا من حيث انسحبت القوات الحكومية، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصادر في صفوف المتحاربين وكالة فرانس برس.

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وأشار المرصد إلى وجودمواجهات غرب السويداء بين مقاتلين من البدو والعشائر من جهة، ومقاتلين دروز من جهة أخرى. وأكد مقاتلون من الجانبين لوكالة فرانس برس حصول تبادل لإطلاق النار.

 

وكالات

 
 
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