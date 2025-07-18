سوريا.. اشتباكات بين عشائر ومقاتلين دروز في محيط السويداء

وأشار المرصد إلى وجودمواجهات غرب السويداء بين مقاتلين من البدو والعشائر من جهة، ومقاتلين دروز من جهة أخرى. وأكد مقاتلون من الجانبين لوكالة فرانس برس حصول تبادل لإطلاق النار.
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