سوريا.. اكتشاف مقبرة جماعية في محافظة دير الزور

الوكيل الإخباري- اكتشف الأمن الداخلي والدفاع المدني السوري مقبرة جماعية في منطقة مشروع الرواد السكني على أطراف مدينة دير الزور وتم انتشال 5 جثث مع توقعات بوجود أعداد أكبر.

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