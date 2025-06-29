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سوريا.. اكتشاف مقبرة جماعية في محافظة دير الزور

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 29-06-2025 10:46 م

الوكيل الإخباري-   اكتشف الأمن الداخلي والدفاع المدني السوري مقبرة جماعية في منطقة مشروع الرواد السكني على أطراف مدينة دير الزور وتم انتشال 5 جثث مع توقعات بوجود أعداد أكبر.

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وتفقد محافظ دير الزور غسان السيد أحمد موقع المقبرة الجماعية المُكتشفة على أطراف مدينة دير الزور

وقال المحافظ: "تم العثور على 5 جثث مع توقعات بوجود عدد أكبر في المنطقة نظرا للدلائل التي عثر عليها".

ووجه السيد أحمد قوى الأمن الداخلي لإجراء التحقيقات اللازمة ومديرية الصحة للإشراف على انتشال الجثامين.

 
gnews

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