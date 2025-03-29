سوريا.. الأحد المتمم لرمضان والاثنين أول أيام عيد الفطر

وكان القاضي الشرعي الأول عقد اليوم جلسة التماس هلال شهر شوال لعام 1446 هجري، الموافق لـ 2025 ميلادي، في قصر العدل بدمشق، بمشاركة الجمعية الفلكية السورية.
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