سوريا.. الأحد المتمم لرمضان والاثنين أول أيام عيد الفطر

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الوكيل الإخباري- أعلن القاضي الشرعي الأول في دمشق أحمد محمد حمادة، أن يوم غدٍ الأحد هو ‏المتمم لشهر رمضان، والاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد. اضافة اعلان





وكان القاضي الشرعي الأول عقد اليوم جلسة التماس هلال شهر شوال لعام ‌‏1446 هجري، الموافق لـ 2025 ميلادي، في قصر العدل بدمشق، بمشاركة ‏الجمعية الفلكية السورية.