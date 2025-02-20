سوريا الجديدة.. الأب ينتقد سياسات لابنه الرئيس

وتصدر منشور حسين الشرع، الذي وصف فيه سياسة خصخصة الشركات والمرافق الحكومية بأنها "خطأ كبير"، النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علق المستخدمون بعبارة "مانا متعودين" تعبيراً عن استغرابهم من انتقاد الأب لابنه في هذا الملف.
وكتب حسين الشرع في منشوره الرائج: "ما سمعته حول خصخصة شركات ومؤسسات القطاع العام الاقتصادي أود أن أقول أن هذا خطأ كبير، ذلك أن هذا القطاع العام أُقيم خلال عشرات السنين وهو ثروة قومية وملك للشعب. إذا كان هناك ترهل وفساد وخسائر فهذا لا يعود للبنى الأساسية، بل يرجع إلى الإدارات الجاهلة التي أدارتها بلا خبرة ولا اهتمام لأنها اعتبرتها ملكا لها تعمل فيه كما تشاء".
وقد لاقى المنشور تفاعلاً واسعاً بين المغردين السوريين الذين أبدوا دهشتهم من هذا الانتقاد العلني من والد الرئيس لسياسات ابنه المتعلقة بإدارة القطاع العام.
وعلق أحد المغردين قائلاً: "الفكرة ليست بصواب أو خطأ منشور والد الرئيس، فهذا من شأن أهل الاختصاص والخبرة بالدولة. الفكرة بأن والد الرئيس له صفحة شخصية وينتقد فيها سياسة الدولة التي يقودها ابنه ببساطة، سواء أصاب بانتقاده أم لا".
وفي ذات السياق، أشار آخرون إلى أن منشور حسين الشرع يعكس نوعاً من "الطرائف والآثار الناجمة عن نجاح الثورة السورية"، مشيرين إلى أن حسين الشرع، الذي يُصنف بأنه اشتراكي، يوجه انتقاداته لقرارات ابنه أحمد الشرع، الذي يتبنى سياسات اقتصادية تميل نحو الرأسمالية وخصخصة مؤسسات الدولة.
وكتب مدون: "الرئيس السوري الجديد لديه توجه رأسمالي إلى حد ما ونيّة في خصخصة مؤسسات الدولة. الشعب موافق على أي شيء يقوله السيد الرئيس أحمد الشرع حاليا. والاعتراض على هذه الرؤية يأتي من والد الرئيس (السيد حسين الشرع) وهو دكتور في الاقتصاد ومفكر ناصري مؤيد للفكر الاشتراكي".
كما لاقت هذه السجالات سخرية من بعض المغردين، حيث قال أحدهم: "تعلمت من بوست السيد حسين الشرع، قد ما كبرت وإذا صرت رئيس دولة مثل أحمد، سيظل أهلك يرونك على غلط".
الجزيرة
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