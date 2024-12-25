 
الأربعاء 2024-12-25 09:46 م
 

سوريا الجديدة تطالب إيران بـ300 مليار دولار كتعويضات

علم ايران
إيران
الأربعاء، 25-12-2024 08:38 م
الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام سورية مقربة من الإدارة الجديدة التي يقودها أحمد الشرع اليوم الإربعاء، إن دمشق تعد لمذكرة ستتقدم بها إلى المحاكم الدولية، لمقاضاة إيران، وتدفيعها 300 مليار دولار أمريكي كتعويضات عن دورها في عهد بشار الأسد.اضافة اعلان


وأكدت المصادر، أن المليارات المطلوبة ستدفع على هيئة تعويضات للسوريين عن السنوات التي مارست خلالها إيران سياسات "إجرامية وتعسفية" بحقهم.
 
gnews

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